В ЕС анонсировали конец 'теневого флота' России

Кая Каллас сообщила, что ЕС планирует одобрить новый пакет антироссийских санкций 24 февраля.

20-й пакет санкций ЕС против РФ должен заблокировать российский "теневой флот", который позволяет Кремлю получать доходы от нефти. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро перед Советом министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, сообщает Le Monde.

Он отметил, что Франция уже начала противодействовать российским танкерам, задержав один из них в Средиземном море.

Барро также отметил, что Россия не демонстрирует желания идти на мир. По его словам, об этом свидетельствуют многочисленные удары РФ по украинской гражданской и энергетической инфраструктуре.

"Именно поэтому мы продолжаем нашу работу, чтобы обеспечить, чтобы 20-й пакет санкций против России был таким же мощным, как 18-й и 19-й", - пояснил министр.

В свою очередь, как заявила высокий представитель ЕС по внешней политике и безопасности Кая Каллас после заседания, ЕС планирует одобрить новый пакет антироссийских санкций 24 февраля.

По ее словам, предлагаются различные варианты: включая полный запрет морских услуг, а также вопросы энергетических санкций и ограничения для минеральных удобрений. Однако, по ее словам, пока преждевременно говорить о согласии между государствами-членами ЕС по поводу содержания пакета.

"Сегодня у нас было много разговоров – и теперь мы продолжаем работать над этим", – сказала она журналистам.

Санкции ЕС против РФ

Все больше танкеров теневого флота попадают в санкционные списки Запада. В частности, в рамках 19-го пакета санкций ЕС против РФ, блок добавил в "черный список" 118 судов "теневого флота".

В то же время некоторые страны ЕС не всегда задерживают корабли "теневого флота", а даже оказывают им поддержку. Так, испанские спасатели не задержали подсанкционный корабль "теневого флота", а вместо этого сопроводили его в безопасный порт.

