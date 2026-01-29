Верка Сердючка поделилась забавным архивным фото с 'Ангелой Меркель'

Ангелой Меркель на фото назвали Инну Белоконь.

Украинский певец Андрей Данилко, известный также под женским сценическим именем Верки Сердючки, поделился с поклонниками архивным снимком.

В четверг, 29 января, народный артист опубликовал в своем Instagram-аккаунте фотографию 1998 года, на которой его запечатлели вместе с Радмилой Щеголевой, известной многим по роли Гели в "СВ-шоу" с Веркой Сердючкой, и Инной Белоконь, которая играет на сцене маму Верки:

"Андрей Данилко, Радмила Щеголева и Ангела Меркель. 1998 год".

Подписчики певца оценили шутку, а телеведущий Андрей Бедняков в комментариях решил ее развить. "Как умело тогда вас поймала (в очереди за киевской перепечкой) на свой фотоаппарат молодой, никому не известный фотограф Инна Белоконь из Белой Церкви", - написал он.

Другие поклонники также не смогли пройти мимо снимка, поэтому с ностальгией вспомнили те времена:

"Как будто вчера".

"Какие же вы были классные! Молодые, просто сияли! Помню вас такими, потому что часто была среди зрителей "СВ-шоу" на Довженко. Вы тогда уже были звездой, но настолько простым человеком, что с вами было тепло в холодном павильоне".

"Меркель особенно загадочна".

"Ангела Меркель за автографом Гели приехала?".

"Люблю такие фотки, именно они пробуждают в памяти и сердце счастливые воспоминания".

Напомним, ранее Андрей Данилко откровенно рассказал, почему у него нет жены и детей.

