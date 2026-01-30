Самая успешная операция со времен Курской: The Times раскрыло неизвестные детали зачистки Купянска

Россияне не могли понять, какова была истинная цель украинских сил, пока не стало слишком поздно.

2 декабря 2025 года российский диктатор Владимир Путин заявил о "захвате" Купянска Харьковской области. Уже через несколько дней на окраинах города появился президент Украины Владимир Зеленский – оккупанты же оказались в окружении.

По словам офицеров и бойцов штурмовых подразделений, которые пообщались с изданием The Times, операция в Купянске была самой успешной для Украины со времен захода ее армии в Курскую область РФ в 2024 году.

Журналисты рассказали, что в прошлом году, когда российские оккупанты прорвали оборонительные линии на Купянском направлении, была тайно создана оперативная группа. Командует ею 38-летний полковник Сергей Сидорин.

Он отметил, что только его оперативная группа уничтожила или ранила не менее 1500 российских оккупантов. На каждого погибшего украинского воина приходилось 10 ликвидированных захватчиков.

По оценкам Сидорина, сейчас там осталось только 50 россиян. Они забаррикадировались в изолированных районах вокруг города.

Ситуация становилась критической, был риск потери Купянска

Россияне использовали заброшенный газопровод, появляясь в тылу украинских войск на Купянском направлении. К середине сентября с помощью этого маневра несколько сотен оккупантов были разбросаны по всему городу, и ситуация становилась критической.

По словам Сидорина, был риск потери Купянска. Это дало бы врагу возможность организовать новую линию снабжения для поддержки своих войск на Донбассе, объясняет издание.

Формирование нового подразделения и хитрая тактика

21 сентября полковнику Сидорину дали три дня на формирование боевого подразделения из частей нового 2-го корпуса "Хартия", которые еще не участвовали в боевых действиях.

"Они все были новыми друг для друга. Это был настоящий бардак", – вспоминает он.

Против них стояла механизированная бригада и два мотострелковых полка РФ. В силу отсутствия численного преимущества украинские военные решили адаптироваться и усовершенствовать тактику проникновения, которую применял враг. Штурмовые силы были разделены на небольшие отряды по восемь пехотинцев в каждом. Они двигались в разных направлениях, чтобы запутать россиян.

"Мы решили проводить штурмовые действия одновременно во всех направлениях. Не открыто, а тайно. И там, где мы достигли успеха, мы его развивали", – пояснил Сидорин.

Россияне не могли понять, какова была настоящая цель, пока не стало слишком поздно.

"Группы постоянно двигались вперед, вперед, вперед, не вступая в крупные, серьезные бои. Если мы обнаруживали врага, мы в основном пытались уничтожить его с помощью БПЛА, а пехота двигалась дальше и перерезала логистические маршруты врага", – отметил военный.

Атаки Сил обороны совпали с падением температуры, дождями и длительным туманом, что мешало российской разведке.

Авторы материала напомнили, что еще 29 октября глава РФ Владимир Путин с насмешкой приглашал западных журналистов посетить якобы оккупированный Купянск, чтобы увидеть. И вплоть до 20 ноября российское командование, казалось, вообще не осознавало, насколько их позиции были скомпрометированы. 2 декабря Путин объявил, что Россия взяла город под полный контроль, по-видимому, не осознавая, что его войска там уже обречены.

Война в Украине: ситуация на фронте

По данным аналитического проекта DeepState, российские оккупационные войска захватили село Злагода в Днепропетровской области. Также враг продвинулся вблизи Грабовского, что в приграничье Сумской области.

В то же время заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса заявил, что оккупанты намерены выйти на границы Донбасса уже к концу марта – началу апреля.

