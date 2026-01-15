РФ украла у Украины в 2025 году более 2 миллионов тонн зерна: названо основного покупателя

Глава МЗС Украины призвал Европу к введению собственных санкций против покупателей украденного зерна.

За прошлый год Россия похитила более 2 миллионов тонн зерна с временно оккупированных территорий Украины. Почти 40% было доставлено в Египет, сообщает министр иностранных дел Андрей Сибига.

Отмечается, что зерно отгружали на рынки Африки, Азии, Ближнего Востока и даже Европы. Для осуществления незаконной торговли РФ использовала порты в Азовском и Черном морях и создала теневой зерновой флот.

Министр отмечает, что украинская разведка обнаружила 45 судов, причастных к краже украинского зерна и его перевозке. Под санкциями уже находятся 43 из них, вместе с 39 капитанами.

Сибига пообещал, что компании, причастные к незаконной торговле, также почувствуют последствия украинских санкций – как судебных, так и специальных.

Глава украинской дипломатии призвал Европу к введению собственных санкций против российской инфраструктуры, а также против покупателей украденного зерна. Он отметил, что 2026 год должен стать годом освобождения Черного, Азовского и Балтийского морей от любых российских теневых флотов.

"У нас уже есть опыт противодействия теневому танкерному флоту России. Теперь пришло время остановить также расширение теневого зернового флота России", – подчеркнул министр.

Россия грабит временно оккупированные территории Украины

Россияне не только воруют украинское зерно с временно оккупированных территорий, но и не гнушаются отправлять его на экспорт из украинских портов. Так, в конце прошлого года оккупанты пытались наладить поставки из Бердянска при активном соучастии местного коллаборациониста.

Российское мародерство касается не только зерновых, но и масличных культур. Так, под оккупацию попало много территорий, где активно культивировали подсолнечник. Поэтому, по оценкам исполнительного директора ПУСК Александра Буюкли, по объемам производства подсолнечного масла Россия уже опережает Украину, которая удерживает статус крупнейшего мирового экспортера продукта.

