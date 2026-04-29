Украина направила Израилю официальный запрос об аресте судна с похищенным зерном, - Сибига

Указанное судно подозревается в перевозке зернового груза, который был незаконно вывезен.

Украина официально обратилась к Израилю по дипломатическим и юридическим каналам с просьбой принять меры в отношении судна "Панорамитис". Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил в сети X.

В частности, Офис Генерального прокурора направил соответствующий запрос властям Израиля на основании решения украинского суда об аресте судна в рамках текущего расследования.

Как отметил глава МИД, указанное судно подозревается в перевозке зернового груза, который был незаконно вывезен из закрытого порта на временно оккупированной территории Украины с нарушением международного права и законодательства Украины.

"Это не твиттер-дипломатия, а вполне конкретный юридический и дипломатический запрос о международной правовой помощи, который требует ответа. Мы ожидаем, что израильская сторона отнесется к нему серьезно, а не будет отвечать эмоциональными заявлениями", - подчеркнул Сибига.

Что этому предшествовало

Как сообщал УНИАН, на этой неделе послу Израиля в Украине Михаэлю Бродскому была вручена нота протеста в связи с продолжающимся поступлением в эту страну сельскохозяйственной продукции, незаконно вывезенной Российской Федерацией с временно оккупированных территорий Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Израиль не предпринимать шагов, которые ослабляют двусторонние отношения. Как отметил глава государства, приобретение у России украденного украинского зерна влечет за собой юридическую ответственность.

В то же время в израильском Министерстве иностранных дел отвергли публичные обвинения президента Украины Владимира Зеленского в том, что Тель-Авив закупал у РФ похищенное украинское зерно.

