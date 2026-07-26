Сбили 5 баллистик: в Воздушных силах раскрыли подробности атаки на Киев

В результате атаки противника пострадали трое жителей Киева.

Силам противовоздушной обороны Украины удалось сбить 5 из 7 баллистических ракет, запущенных российскими оккупантами ночью. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

В частности, в ночь на 26 июля (с 18:00 25 июля) противник атаковал управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из воздушного пространства над акваторией Черного моря, семью баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400 и 136 ударными БПЛА типа Shahed (в т. ч. реактивными), "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия".

Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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"По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбита/подавлена одна управляемая авиационная ракета Х-59/69, 5 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400 и 104 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербер", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны", – говорится в сообщении.

При этом зафиксировано попадание двух баллистических ракет и 27 ударных БПЛА в 18 точках, а также падение обломков сбитых ракет в 7 точках.

Как сообщает мэр Киева Виталий Кличко, в результате атаки врага на столицу пострадали трое жителей Киева.

"Одного из них медики госпитализировали. Двум оказали помощь амбулаторно", – отметил Кличко.

Ночная атака на Киев – что известно

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты в ночь на 26 июля нанесли удар по Киеву, в результате чего произошли пожары в Деснянском, Шевченковском и Соломенском районах.

Ранее офицер резерва Воздушных сил Вооруженных сил Украины Анатолий Храпчинский рассказал, что реальное время для нанесения удара баллистическим оружием по нужной точке составляет всего 20–30 минут с момента получения точных координат. По его словам, в этот временной промежуток полностью укладывается вся технологическая цепочка противника: от верификации цели и обработки разведданных до ввода полетного задания и непосредственного попадания.

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