Возможно, в будущем это станет возможно делать на постоянной основе, считает Алексей Гетьман.

Не стоит "впадать в мечты" относительно того, что Украина может регулярно сбивать российскую авиацию беспилотниками. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал Алексей Гетьман, ветеран российско-украинской войны, майор запаса, комментируя сбитие российского вертолета FPV-дроном.

"Это хорошая новость. Но если посмотреть видео, то он залетал в открытую дверь, она была не закрыта. Поэтому удалось этот вертолет уничтожить. Но если мы будем верить, что можно дронами сбивать вертолеты и самолеты - это будет очень оптимистичное предположение. Да, это мастерство пилота дрона, который им управлял. И это счастливое стечение обстоятельств", - сказал Гетьман.

Эксперт добавил, что сбить дронами другие российские вертолеты, такие как Ка-52, будет значительно сложнее из-за работы винтов и сильного потока воздуха.

"Были случаи, когда из ПЗРК сбивали крылатые ракеты. Но это не означает, что это средство, которое можно принять во внимание, чтобы в такой сбивать таким образом. Если счастливое стечение обстоятельств, то возможно это сделать. Но давайте не будем верить, что наши дроны будут сбивать всю авиацию РФ. Но я думаю, что россияне станут более внимательными. Хотя с развитием дронов можно предположить, что в конце концов мы получим такие дроны, что можно будет уничтожить в том числе и самолеты или вертолеты", - добавил Гетьман.

Как сообщал УНИАН, ранее Силы обороны Украины сбили FPV- дроном российский вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Котляровка. В 59 ОШБР, которая провела успешную операцию, призвали россиян "не делать сюрпризов" с воздуха", поскольку это им "дорого обойдется".

Пресс-офицер бригады Тарас Мишак отметил, что это была довольно длительная и спланированная операция. По его словам, российских пилотов пытались "подловить" не один день. Он также выразил надежду, что этот опыт получится масштабировать и сбивание российских вертолетов станет обыденностью.

