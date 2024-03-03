Эта война должна стать безнадежной для России, говорит он.

Украинские военные только за последнюю неделю уничтожили семь российских военных самолетов, которые оккупанты применяют для убийства и сброса бомб.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении к украинцам, опубликованном в Telegram. По его словам, с начала февраля армия страны-агрессора потеряла уже 15 военных самолетов.

"И чем больше будет наших возможностей сбивать российскую авиацию, чем дальше на нашей оккупированной территории мы будем уничтожать российскую логистику, тем больше украинских жизней будет спасено. Эта война должна стать безнадежной именно для России, именно для террористов. И они должны максимально почувствовать, что есть сила, которая уничтожает тех, кто хочет уничтожать жизнь. Мы способны это обеспечить. Каждый из партнеров знает, что необходимо", - добавил президент.

Зеленский отметил, что необходимо проявить политическую волю, иначе проигрыш США или Европы иранским "шахедам" или российским истребителям станет одной из самых позорных страниц истории.

Потери России в Украине: последние данные

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с начала полномасштабного вторжения российская захватническая армия потеряла 348 самолетов и 325 вертолетов.

Общие потери личного состава оккупантов составили уже около 416 800 человек. Российское Министерство обороны скрывает свои потери.

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