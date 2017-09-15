Хуг заявил о новых случаях препятствования работе СММ ОБСЕ со стороны боевиков

Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявляет об очередных препятствованиях работе членов миссии на временно оккупированных территориях Донбасса.

Об этом он сказал сегодня на брифинге в Киеве.

«После обновления обязательств соблюдения режима прекращения огня ограничения нашей свободы передвижения продолжаются. В течение недели наблюдателям 12 раз отказывали в доступе в неподконтрольных районах. И безопасный доступ во все районы остается иллюзорным», - сказал Хуг.

Он подчеркнул, что поскольку функцию верификации выполнения сторонами обязательств по отводу вооружения и прекращения огня возложена на миссию СМ ОБСЕ, то очевидно нужна свобода передвижения и стороны обязаны это обеспечить.

«Но до сих пор этого не происходит. Препятствия работе миссии обретают различные формы. Тем, кто хочет понимать масштабы и характер таких препятствий, я советую ознакомиться с последним тематическим отчетом СММ. Отчет охватывает первые 6 месяцев этого года, определяет обстоятельства 480 ограничений и препятствований работе миссии, не считая связанные со взрывами, из которых 75% произошло в неподконтрольных правительству районах», - отметил представитель мониторинговой миссии.

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По его словам, стороны на Донбассе должны обеспечить безопасный и беспрепятственный доступ для наблюдателей миссии ОБСЕ по всей Украине, вплоть до границы с Российской Федерацией в неподконтрольных правительству районах.

Он также подчеркнул, что если стороны действительно хотят соблюдения режима прекращения огня, то должны принять срочные меры.

«Они должны принимать дисциплинарные меры в отношении нарушителей (которые открывают огонь и провоцируют на открытие огня - УНИАН), им следует отвести все тяжелое вооружение, приостановить продвижение вперед и отвести свои силы оттуда, где они переместились вперед», - сказал Хуг.

Он обратил внимание, что возобновление обязательств прекращении огня произошло по доброй воле сторон.

«И в связи с этим было бы логично сделать вывод, что те, кто нарушает режим прекращения огня, действуют вопреки приказам своего руководства. По крайней мере стороны декларируют такую логику. Они настаивают на том, что всем военнослужащим на местах были доведены приказы не нарушать режим прекращения огня. Если проблема заключается в дисциплине, так где обнародованы свидетельства принятия дисциплинарных мер? Если проблема заключается в дисциплине и если стороны действительно хотят, чтобы режим прекращения огня продолжался, то они должны принимать меры к нарушителям в собственных рядах», - подчеркнул Хуг.