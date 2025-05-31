Стратегический оборонный обзор будет в значительной степени опираться на уроки, извлеченные из войны в Украине.

Великобритания планирует признать "непосредственную и неотложную" опасность со стороны России. Об этом будет идти речь в стратегическом оборонном обзоре британского правительства, который представят в понедельник.

Как пишет The Guardian, 130-страничный документ, написанный тремя советниками премьер-министра Кира Стармера, как ожидается, будет в значительной степени опираться на уроки, извлеченные из войны в Украине.

В документе отмечается, что Британия столкнулась с "новой эрой угроз", когда беспилотники, искусственный интеллект и другие технологии меняют характер войны более фундаментально, чем в любой другой момент истории.

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В отчете также акцентируется внимание на Китае, который хоть и не назван врагом, но отмечен как "сложный и постоянный вызовом", который иногда готов сотрудничать с Москвой, а также на "региональных деструкторах" - Иране и Северной Корее.

Ожидается, что в анализе не будут изложены новые обязательства по расходам на оборону. Вместо этого в нем будет подтверждено обязательство, взятое Стармером в феврале, увеличить оборонный бюджет до 2,5% ВВП к 2027 году и до 3% в следующем парламенте.

В обзоре также будет затронут вопрос об увеличении численности британской армии. Данные показывают, что численность армии упала ниже целевого показателя до самого низкого уровня со времен Наполеона и ранее. 1 апреля число прошедших полный курс обучения солдат составило 70 860 человек, что на 2,3% меньше, чем в предыдущем году.

Питер Рикеттс, бывший советник по национальной безопасности, сказал, что, хотя имеет смысл тратить больше средств на беспилотники, кибернетические возможности и искусственный интеллект, "еще один урок Украины заключается в том, что масса имеет значение, в смысле рабочей силы и оборудования" - и что в конечном итоге потребуются ресурсы в размере 3,5 % от ВВП.

Опасность со стороны России

Экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что если Россия одержит победу в Украине, Владимир Путин может предпринять попытку вторжения в страну НАТО, скорее всего, его целью будет Балтия, в частности - Литва.

Он считает, что Россия может начать вторжение, чтобы проверить решимость Запада или в качестве прелюдии к более широкому наступлению.

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