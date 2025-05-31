В областной военной администрации призывают людей не медлить с выездом.

В Сумской области объявлено об обязательной эвакуации жителей еще 11 населенных пунктов. Соответствующее распоряжение подписал начальник Сумской ОГА Олег Григоров.

Отмечается, что решение принято из-за постоянной угрозы жизни населения вследствие обстрелов приграничных громад.

Согласно документу, эвакуация проводится из таких населенных пунктов:

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▪️ Горобовка (Речковская сельская община);

▪️ Штановка, Вороновка, Янченки (Белопольская городская община);

▪️ Цымбаловка, Шкуратовка (Ворожбянская городская громада);

▪️ Кровное, Николаевка, Рудновка, Спасское, Капитановка (Николаевская сельская громада).

В ОВА призывают местных жителей не медлить с эвакуацией. "Оставаться в зоне постоянной опасности - это прямая угроза вашей жизни и здоровью", - отмечается в сообщении.

Жителям обещают предоставить транспорт, гуманитарную помощь и временное убежище, а также обеспечить соцвыплаты.

В Сумской ОГА напоминают, что сейчас под обязательную эвакуацию подпадают 213 населенных пунктов Сумской области.

Ситуация на Сумщине

Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко 29 мая сообщил, что на Курщине РФ накопила достаточно сил для того, чтобы атаковать Украину. Он также добавил, что не уменьшается активность вражеских диверсионных групп. Наиболее активны они в пределах Сумской области.

По данным портала Deep State, враг закрепился в четырех населенных пунктах Сумщины. Эту информацию подтвердили и в ОВА.

Враг заявил о захвате стратегически важного села Юнаковка, однако эту информацию опровергли в областной администрации.

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