Новая вспышка агрессии на Донбассе может начаться в любой момент - ОБСЕ

За период "школьного перемирия" на Донбассе, которое началось 25 августа, более 4 тыс. раз нарушался режим тишины, что может свидетельствовать о начале очередного обострения ситуации. Об этом заявил первый заместитель руководителя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.

Читайте такжеСММ ОБСЕ зафиксировала существенное уменьшение числа нарушений режима тишины на ДонбассеОн отметил, что за последние несколько лет неоднократно миссия наблюдала период затишья после которого следовал очередной всплеск агрессии. Поэтому не исключает, что в ближайшее время на Донбассе может вновь обостриться ситуация.

"В сентябре 2016 года, после периода временного перемирия, было очень серьезное обострение ситуации, самое серьезное за весь прошлый год. Поэтому мы ожидаем такого накала и в этот раз. Он может произойти в любой момент", - уверен представитель ОБСЕ.

"За последние недели нами было зафиксировано 4586 случаев нарушения тишины. Наблюдается увеличение тяжелой техники на линии разграничения. На этой неделе мы зафиксировали 60 единиц тяжелого вооружения – 8 на подконтрольных Украине территориях и 54 – на неподконтрольных", - сказал Хуг.

Также он добавил, что кроме нарушения режима тишины, игнорируются минские договоренности по разминированию территорий, а также происходят постоянные препятствования деятельности миссии, особенно со стороны боевиков. По его словам, представители миссии не могут попасть к границе с Россией на подконтрольные боевикам территории, а также часто получают от них угрозы.

Ранее сообщалось, что наблюдатели ОБСЕ заметили 40 танков боевиков, не отведенных в специальные места для хранения. Кроме того, они зафиксировали в зоне безопасности на Донбассе боевые бронированные машины, бронированные машины военного типа и свежие следы, которые наблюдатели оценили как следы танка.