Есть несколько теорий, почему говорят "бабки" на деньги.

Многие наверняка не раз слышали, как кто-то деньги называл "бабками", или даже сами так делают в разговоре. При этом люди обычно понятия не имеют, откуда же пошло такое весьма странное обозначение. О том, как деньги стали "бабками", расскажем в материале.

Почему деньги называют "бабки" - самая популярная версия

В наше время такое обозначение денег считается жаргонным и даже вульгарным на ряду со словами "кореш", "загон", "прикид", которые часто имеют тюремное происхождение. Но в нашем случае нужно покопаться в истории.

Без сомнения, самой распространенной гипотезой о том, почему деньги - это "бабки", является отсылка ко временам Российской империи 19 века. Дело в том, что в 1866 году вошла в денежный оборот 100-рублевая купюра, на которой "красовалась" царица Екатерина II. Тогда за нее можно было приобрести несколько голов домашнего скота или другие ценные вещи, из-за чего ей придумали ласковые названия: "катя", "катюша" или "катенька". По этой версии, через некоторое время купюру начали называть не иначе, как "царская бабка", так как Екатерина II была бабушкой следующих императоров царской России.

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Важно, что большинство лингвистов и историков не соглашаются с такой версией того, почему говорят "бабки" на деньги. Они указывают на отсутствие засвидетельствованных примеров того, что таким образом тогда обозначали исключительно купюры номиналом сто рублей. Специалисты утверждают, что такое "прозвище" с начала 19 века "гуляло" по городским улицам: его использовали для называния и бумажных денег, и монет, мелочи или же более стоящих купюр. Оно было распространено среди криминальных элементов общества, но при этом всегда имело обобщенный характер значения. По этой причине гипотеза, связанная и императрицей, больше похожа на красивую легенду.

Почему "бабки" - это деньги: более вероятное происхождение

Более правдоподобная теория связывает такое название с древней игрой. Согласно ее правилам, игрокам нужно было сбить с помощью тяжелого битка как можно больше надкопытных костей домашнего скота, которые как раз называли "бабками". Тот, кто смог выбить больше за всех, забирал весь "костяной банк" себе. Проигравшие могли уже за деньги выкупить их назад. Тогда такие кости для детей превратились в своеобразную валюту, а со временем понятия "бабок" и "денег" подверглись разговорному слиянию. Таким образом, это обозначение перекочевало в финансовую сферу и стало использоваться во взрослой среде, а не только детьми.

Эту гипотезу подтверждает существование таких фразеологизмов, как "зашибать бабки" или "заколачивать бабки", имеющих весьма четкое значение о зарабатывании денег.

Наиболее достоверной выглядит чешская версия нарекания денег "бабками" - от слова "babky", которым еще в 16 веке называли мелкие венгерские монеты. При этом наковальня для изготовления мелких предметов тоже имела название "babka". Тогда в Чехии появилось выражение koupit za babku, что означает "купить по дешевке". Вероятно, со временем это слово перекочевало в речь южных славян, откуда через Польшу уже попало в состав жаргонной лексикив царской России.

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