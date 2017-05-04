Минобороны отреагировало на якобы ужасную находку в сухпайке для ВСУ (фото)

Некоторые СМИ распространили сообщение бывшего бойца АТО Сергея Туровича, в котором он демонстрирует на фото якобы находку из сухпая ВСУ - выявленные в консервах зубы. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

В оборонном ведомстве рассказали, что попытались связаться с автором упомянутого поста, однако тот на обращение не отреагировал.

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"Из имеющейся информации, а именно фотоизображения содержимого консервы, путем предварительного анализа можно сделать вывод, что изображения созданы с помощью графического редактора", - говорится в сообщении. Поэтому Минобороны делает вывод, что мотив публикации такого поста - умышленное распространение заведомо ложных данных с целью дискредитации ВСУ.

Как сообщал УНИАН, 3 мая Турович обнародовал фото сухпая "Завтрак туриста", на котором в мясе четко видны зубы.