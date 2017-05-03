В сухпайке для ВСУ обнаружили зубы (фото)
15:55, 03 мая 2017Война
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В сухпайке, который показал Турович, видны зубы.
Сухпаек, в котором нашли зубы / facebook.com/s.turovych
В сухпайке для украинских военных нашли зубы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший боец АТО Сергей Турович.
Он также обнародовал фото сухпая "Завтрак туриста", на котором в мясе четко видны зубы.
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"Когда каждый день читаешь о смертях и увечьях, а потом тебе показывают вот такое, оно срывает крышу. Я готов впиваться в глотки. Солдатский сухпай. "Завтрак туриста". Внутри какие-то зубы. Зубы", - говорится в его сообщении.
Ранее внештатный советник президента Украины Юрий Бирюков показывал фото тараканов и червей в солдатской пищи в воинской части Николаева.
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