В сухпайке для ВСУ обнаружили зубы (фото)

В сухпайке для украинских военных нашли зубы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший боец АТО Сергей Турович.

Он также обнародовал фото сухпая "Завтрак туриста", на котором в мясе четко видны зубы.

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"Когда каждый день читаешь о смертях и увечьях, а потом тебе показывают вот такое, оно срывает крышу. Я готов впиваться в глотки. Солдатский сухпай. "Завтрак туриста". Внутри какие-то зубы. Зубы", - говорится в его сообщении.

Ранее внештатный советник президента Украины Юрий Бирюков показывал фото тараканов и червей в солдатской пищи в воинской части Николаева.