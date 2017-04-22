На Донбассе более сотни боевиков написали рапорты на увольнение - разведка

На временно оккупированных территориях Донецкой области более 100 боевиков российско-террористических войск из-за злоупотреблений командирами служебным положением написали рапорты на увольнение.

Как сообщает в Facebook Главное управление разведки Министерства обороны Украины, в связи с системными злоупотреблениями служебным положением командным составом 1-го армейского корпуса вооруженных сил РФ боевики недовольны условиями прохождения службы.

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По этой причине более 100 военнослужащих 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) и 11-го отдельного мотострелкового полка (Донецк) написали рапорты на увольнение.