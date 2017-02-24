Воронки на земле и разрушенные дома: военные показали последствия "работы" боевиков по Водяному (видео)

Украинские бойцы, которые находятся на позициях в Водяном на мариупольском направлении, показали последствия вражеских обстрелов. Видео появилось на канале "Военного телевидения" в YouTube.

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Ранее в штабе АТО рассказали, с "той стороны" военным противостоит вражеская минометная батарея. Огонь ведется преимущественно ночью. Стреляют из танков, гранатометов, пулеметов, регулярно устраивают провокации. Из-за их преступных действий почти все местные жители покинули поселок. Осталось около 15 жителей.