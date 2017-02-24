"О режиме тишины не слышали": боевики накрывают минами Водяное, поселок почти безлюдный

Несмотря на договоренности о режиме прекращения огня боевики продолжают обстреливать поселок Водяное на мариупольском направлении. Об этом штаб АТО сообщает на странице в Facebook.

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"Для врага Водяное давно стало своеобразной мишенью. На днях украинские позиции враг в очередной раз обстрелял из тяжелой артиллерии. Так же запрещенные Минскими договоренностями 120 миллиметровые мины "легли" неподалеку от жилых домов", - говорится в сообщении.

Бойцы признаются – чудом никто не пострадал. "С той стороны нам противостоит вражеская минометная батарея. Огонь ведется преимущественно ночью. Противник коварный. Похоже, что боевики не слышали о "режиме тишины". Стреляют из танков, гранатометов, пулеметов, регулярно устраивают провокации. За их преступные действия почти все местные жители покинули поселок. Осталось около 15 жильцов", – рассказывает командир взводного опорного пункта.

В штабе подчеркивают, что морские пехотинцы твердо стоят на своих позициях: "В случае каких-либо нестандартных действий противника – ответ будет мгновенным и адекватным".

Ранее на этой неделе сообщалось, что боевики обстреляли поселок из реактивных установок "Град-П".