ВСУ заняли новые позиции на Светлодарской дуге в последние дни - Минобороны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

«Что касается дислокации наших подразделений на Светлодарской дуге. Как известно, ситуация там в последние дни очень напряженная, там продолжались очень серьезные боевые действия. В результате этих боевых действий действительно подразделения ВСУ заняли определенные очень важные новые позиции, но в пределах линии разграничения, то есть Минские соглашения не нарушались, и воинские части, которые сейчас там защищают наши рубежи, действительно заняли определенные позиции, но в рамках нашей территории», - заявил он.

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Как сообщал УНИАН, 23 декабря бойцы ВСУ взяли под контроль Новолуганское. Украинские военные взяли господствующие высоты и зашли в населенный пункт.

Также украинские военные установили блокпост на южной окраине поселка Новолуганское в районе Светлодарской дуги.

По информации Минобороны, "это позволит беспрепятственно обеспечивать почти четыре тысячи жителей поселка продуктами питания и необходимыми товарами повседневного обихода, возобновить медицинское обеспечение, упорядочить процедуру провоза предприятиями необходимых товаров и горюче-смазочных материалов".

10 января волонтер Юрий Мысягин сообщал, что украинские бойцы "очень постарались" и заняли новые позиции на Светлодарской дуге в зоне АТО.