ВСУ взяли под контроль Новолуганское в районе Светлодарской дуги

Об этом на своей странице в Facebook сообщил комбат подразделения батальона "Донбасс-Украина" Вячеслав Власенко.

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"Ну здравствуй, Светлодарская дуга. Сегодня батальоном "Донбасс Украина" успешно проведена дерзкая операция по освобождению города Новолуганское. Сразу. Без потерь. Привет, сепары", - говорится в его сообщении.

Как он сообщил в комментарии 112 Украина, украинские военные взяли господствующие высоты и зашли в населенный пункт.

Как сообщал УНИАН, боевики сегодня трижды пытались атаковать позиции украинских военных в районе Светлодарской дуги.