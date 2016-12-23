ВСУ взяли под контроль Новолуганское в районе Светлодарской дуги
20:09, 23 декабря 2016Война
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В населенном пункте Новолуганское, расположенном в районе Светлодарской дуги, проведена операция по его освобождению.
ВСУ освободили Новолуганское / facebook.com/theministryofdefence.ua/
Об этом на своей странице в Facebook сообщил комбат подразделения батальона "Донбасс-Украина" Вячеслав Власенко.
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"Ну здравствуй, Светлодарская дуга. Сегодня батальоном "Донбасс Украина" успешно проведена дерзкая операция по освобождению города Новолуганское. Сразу. Без потерь. Привет, сепары", - говорится в его сообщении.
Как он сообщил в комментарии 112 Украина, украинские военные взяли господствующие высоты и зашли в населенный пункт.
Как сообщал УНИАН, боевики сегодня трижды пытались атаковать позиции украинских военных в районе Светлодарской дуги.
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