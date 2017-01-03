Во взятом под контроль ВСУ Новолуганском открыли пункт полиции (видео)

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Отряд правоохранителей, который будет нести службу за 500 м от позиций террористов, проинструктировал глава полиции Донетчины Вячеслав Аброськин.

В полиции отметили, что от Новолуганского до оккупированной Горловки - 20 км, но территории, контролируемые боевиками, значительно ближе, на подъезде к поселку расположен «нулевой блокпост ДНР». Окрестности поселка изуродованные обстрелами, вдоль дороги – деревья, посеченные осколками снарядов. За неделю до Нового года боевики целенаправленно обстреляли местное аграрное хозяйство, которое обеспечивает работой треть населения.

Одной из проблем «серой зоны» было то, что полиция не имела возможности постоянно находиться в поселке. 2 января начальником полиции Донетчины сюда направлен отряд полиции. В него входят опытные работники Бахмутского отдела полиции, бойцы подразделений спецназначения и приданные силы. Они будут обеспечивать безопасность людей и оказывать любую помощь на месте.

Пункт полиции расположен в здании сельсовета. Здесь есть все необходимое для круглосуточной работы.

Генерал провел в пункте полиции совещание с командирами подразделений «Днепр-1» и «Донбасс», которые также несут здесь службу, и поставил первоочередные задачи бойцам полицейского отряда.

Читайте такжеНа Донбассе идет борьба за "серую зону" - ОБСЕ

«Выполняя распоряжение штаба АТО, мы открываем пункт полиции в Новолуганском. Первоочередные задачи – организовать работу дежурной части, прием граждан, ибо, думаю, у жителей накопилось немало вопросов, осуществлять патрулирование территории. Вы должны обойти каждую улицу и каждый дом, пообщаться с каждым жителем, чтобы выявить людей, которым нужна помощь, в частности преклонного возраста и детей. У людей должна быть уверенность, что их есть кому защищать изнутри, жители должны чувствовать поддержку, знать, что есть власть, закон и правопорядок», - подчеркнул Вячеслав Аброськин.

Военнослужащие отметили, что они готовы работать в тесном взаимодействии с полицией.

«На сегодня ситуация в поселке спокойная, и мы будем стараться сохранить его таким и в дальнейшем», - отметил представитель «Днепр-1».

Чтобы полицейские могли оперативно прибывать на вызовы, генерал передал бойцам современный внедорожник «Рено Дастер», это один из автомобилей, выделенных для полиции Донетчины министерством внутренних дел Украины.

Читайте такжеМетод "ползучего" наступления: эксперт оценил действия ВСУ на Светлодарской дуге

Старшим отряда полиции стал участковый инспектор Александр Морхов, который лучше всего знает эту территорию - два года подряд полицейский обслуживает прифронтовые поселки Зайцево и Новолуганское. Координировать работу пункта полиции будет руководитель Светлодарского городского отделения полиции Виталий Хиврич. Правоохранитель имеет опыт работы в боевых действиях и после выхода из Дебальцево уже год несет службу на линии разграничения.

Как сообщал УНИАН, в конце года украинские военные взяли под контроль поселок Новолуганское, что находился в "серой" зоне.