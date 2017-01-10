"Все сделали тихо": военные заняли новые позиции на Светлодарской дуге - волонтер

"Кратко и без подробностей. На Светлодарской дуге у нас "чуток" новых позиций появилось. Наши очень постарались и самое главное все сделали тихо. Сепары только потом обо всем догадались, активизировались, но было уже поздно", - сообщил на своей странице в Facebook волонтер Юрий Мысягин.

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По его словам, "позиции наши и крепко наши", "опорники на них стоят".

В тоже время волонтер добавил, что сейчас "надо туда организовать 4500 метров электрического кабеля, чтоб у хлопцев в блиндажах было электричество и свет".

Как сообщал УНИАН, 18 декабря боевики атаковали украинских военных на Светлодарской дуге. Всего было осуществлено три огневых налета продолжительностью от трех до шести часов каждый. Пять украинских военнослужащих погибли, шестеро получили ранения, еще в 10 - травмы и контузии. Один раненый попал в плен. По данным штаба АТО, это самые тяжелые потери ВСУ за последние 5 месяцев.

После того боевики неоднократно атаковали позиции ВСУ в районе Светлодарской дуги. 23 декабря украинские бойцы освободили от террористов село Новолуганское, расположенное в районе Светлодарской дуги, а также заняли новые позиции.