Боевики трижды атаковали позиции ВСУ в районе Светлодарской дуги: отступили, унося раненых

Об этом сообщается на странице пресс-центр штаба АТО в Facebook.

«Трижды боевики пытались атаковать наши позиции в районе Светлодарской дуги, и каждый раз вынуждены были, забирая раненых, отступать», - говорится в сообщении.

На Донецком направлении также, по данным пресс-центра штаба АТО, сегодня из 152-миллиметровой артиллерии были обстреляны позиции украинских военных в районе Красного пахаря. Огонь из 122-миллиметровой артиллерии, минометов, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов зафиксирован в районе Луганского на Светлодарской дуге. Из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем были обстреляны Авдеевка и Верхнеторецкое. Из 152-миллиметровой артиллерии оккупанты в очередной раз обстреляли Мироновку.

На Мариупольском направлении из 120- и 82-миллиметровых минометов боевики вели огонь по Широкино, Лебединскому, Талаковке и Водяному. Новотроицкое обстреляли из гранатометов, а Широкино – из вооружения БМП.

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Вблизи Водяного боевики также атаковали позиции украинских военных, однако после открытия ответного огня отступили.

На Луганском направлении под огонь 120-миллиметровых минометов, гранатометов и стрелкового оружия попали Троицкое и Новоалександровка.

В целом, отмечает пресс-центр штаба АТО, с полуночи зафиксировано 30 обстрелов, из них 2 – по населенному пункту.