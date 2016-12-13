27 украинских военных после плена перешли на сторону боевиков - СБУ

Эти 27 военных сейчас принимают участие в конфликте на стороне боевиков. Об этом в ходе брифинга заявил руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук.

Как сообщает пресс-служба СБУ в Twitter, контрразведка предупредила 76 фактов вербовки российской разведкой или террористами "ДНР/ЛНР".

Всі вони не встигли передати інформацію кураторам — СБ України (@ServiceSsu) 13 декабря 2016 г.

Также сообщается, что опрошены 1402 военнослужащих, большинство из которых заявили, что к ним применялись пытки для принуждения к переходу на сторону врага. Военная контрразведка СБУ с начала российской агрессии собирает свидетельства военных, ставших жертвами пыток террористических группировок.

Отмечается, что наибольшую жестокость террористы проявляли к воинам-десантникам, артиллеристов, спецназовцев, разведчиков, бойцов добробатов.

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Также в СБУ сообщили, что 63 военнослужащих из-за пыток дали согласие на сотрудничество с российскими спецслужбами, однако после возвращения добровольно сообщили о факте вербовки. Соответственно, они будут освобождены от уголовной ответственности.

"На сегодня 47 бывших пленных военнослужащих решили обратиться в международные инстанции по поводу жестокого обращения с ними во время пребывания в плену со стороны российских спецслужб и представителей российской стороны. Уже 31 жалоба была направлена ​​в адрес различных международных институций, в том числе к верховному комиссару ООН по правам человека", - рассказал Ткачук.

Стоит отметить, что раньше также сообщалось о двух бывших украинских военных, которые были задержаны 21 ноября украинскими правоохранителями на админгранице с аннексированным Крымом. Они после аннексии полуострова перешли служить в российскую армию.

Суд избрал им меру пресечения в виде ареста.