Суд оставил за решеткой крымских дезертиров-предателей, отменив залог

Как сообщили УНИАН в пресс-службе суда, данное решение принято 23 ноября по ходатайству следователя.

22 ноября, военнослужащим, подозреваемым в совершении уголовного преступления по ч.1 ст.408 УК Украины (дезертирство) была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 350 тыс. грн Баранову и 250 тыс. грн Одинцову.

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"В этот же день им было сообщено новое подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 УК Украины (государственная измена). Следователь ходатайствовал об изменении способа исполнения предварительно выбранных мер, с указанием о невозможности применения залога как альтернативного меры пресечения", - сообщили в суде.

Учитывая, что военнослужащим сообщено о подозрении в госизмене, к ним должна быть избрана исключительная мера пресечения в виде содержания под стражей.

"Исследовав обстоятельства ходатайство, суд постановил изменить способ исполнения меры пресечения, указанный в предыдущих постановлениях от 22.11.2016 года, отменив возможность освобождения под залог", - сообщили в суде.

Как сообщал УНИАН, бывшие военнослужащие Вооруженных сил Украины Александр Баранов и Максим Одинцов были задержаны 21 ноября украинскими правоохранителями на админгранице с аннексированным Крымом. Они после аннексии полуострова перешли служить в российскую армию.

Суд избрал им меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения залога. Для Баранова залог составил 350 тыс. грн, Одинцова - 250 тыс. грн.

По данным СБУ, бывшие украинские военнослужащие приехали на КПВВ «Чонгар», чтобы за деньги получить дипломы об окончании высших учебных заведений.