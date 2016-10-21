В ОБСЕ рассказали о процедуре введения вооруженной миссии на Донбасс

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

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«Как мы отмечали ранее, СММ ОБСЕ - это невооруженная гражданская миссия, мониторинговая миссия, и это регламентировано мандатом, который был одобрен 57-ю странами - участницами ОБСЕ. Если будет необходимо - все эти 57 стран - участниц ОБСЕ должны единогласно поддержать эти изменения, и это решение должно быть принято Постоянным советом ОБСЕ в Вене», - заявил он, комментируя информацию о вероятности размещения на Донбассе вооруженной полицейской миссии ОБСЕ в контексте договоренностей во время саммита лидеров стран «нормандской четверки».

Как сообщал УНИАН, 19 октября в Берлине состоялись переговоры президента Украины Петра Порошенко, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда и президента РФ Владимира Путина.

На пресс-конференции по итогам переговоров Порошенко заявил, что лидеры стран «нормандского формата» утвердили немецкие и французские предложения по основным критериям «дорожной карты» выполнения Минских соглашений.

По словам президента, Россия поддержала необходимость размещения вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе.