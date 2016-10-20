В Кремле подтвердили согласие Путина разместить вооруженную миссию на Донбассе

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

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«Миссия, вооруженная полицейская миссия, миссия ОБСЕ, вооруженная миссия ОБСЕ. Ее можно называть как угодно. В целом на размещение такой миссии Путин согласился», - сказал Песков.

По его словам, президент РФ в ходе переговоров в Берлине говорил о необходимости использовать председательство Германии в ОБСЕ для того, чтобы активизировать проработку этого вопроса.

«В данном случае есть понимание позитивности такого размещения миссии, но нужно это прорабатывать в рамках ОБСЕ», - сказал Песков.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко сегодня, 20 октября, ночью на пресс-конференции по итогам переговоров лидеров стран «нормандской четверки» в Берлине заявил, что Россия поддержала необходимость введения вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе.

В заявлении для прессы Путина по итогам переговоров говорится, что президент РФ подтвердил готовность расширить миссию ОБСЕ на Донбассе в зоне отвода и в пунктах хранения тяжёлой техники.