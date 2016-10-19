В ОБСЕ считают возможным прекращение огня на Донбассе

Как сообщает УНИАН, об этом заявил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

"Как вы можете увидеть из наших докладов, до конца августа мы наблюдали высокое количество нарушений режима прекращения огня. Потом в Минске подписанты подтвердили свои обязательства по прекращению огня, и за ночь количество нарушений прекращения огня упала почти до нуля. За одну ночь. С этого времени мы снова видим постепенное увеличение. Это свидетельствует, что есть четкие доказательства, что стороны имеют способность командовать и контролировать свои силы, воинские формирования. Иначе не было бы возможным успокоить ситуацию", - сказал Хуг.

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В то же время, отвечая на вопрос УНИАН, что является причиной того, что стороны в действительности не придерживаются режима прекращения огня, заместитель председателя СММ ОБСЕ пояснил, что "риски на линии соприкосновения остаются".

Самый большой риск – это слишком близкое расположение сил сторон.

"Один из них - близкое расположение сил. Во всех местах, где мы видим бои, преимущественно в Донецкой области, стороны расположены очень близко одна к другой: в Авдеевке и Ясиноватой они стоят на расстоянии 50 метров друг от друга, что приводит к постоянному напряжению, что часто перерастает в долговременный бой", - отметил он.

Заместитель председателя СММ ОБСЕ отметил, что "обе стороны нарушают слова и обязательства Минска".

Как сообщал УНИАН, 21 сентября в Минске было подписано Рамочное решение Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе о разведении сил и средств на линии разграничения.