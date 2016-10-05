Как понимать "Минск": в МИД рассказали о принципиальных разногласиях с Россией

Об этом глава МИД сказал в интервью Deutsche Welle.

«Во-первых, санкции должны применяться до тех пор, пока Россия в буквальном смысле не уйдет из Украины. И я верю в людей и в страны, которые делают свободный выбор. И это - ваш выбор, а выбор Украины - добиться настоящего успеха. И это то, что нам следует сделать, чтобы выжить и достичь успеха», - подчеркнул Климкин.

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Министр также отметил, что Киев и Москва имеют принципиальные разногласия относительно выполнения минских договоренностей.

«Мы имеем принципиальные разногласия с Россией относительно того, как нам понимать «Минск». Россия хочет легализовать российский протекторат на Донбассе. Для этого (по мнению Москвы) сначала надо провести голосование (в Верховной Раде), и только после этого говорить о том, уйдет ли Россия с Донбасса и передаст ли Донбасс под контроль ОБСЕ, чтобы там воцарилась настоящая безопасность», - сказал Климкин.