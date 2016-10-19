Миссия ОБСЕ зафиксировала 450 взрывов за день в Донецкой области

Об этом говорится в отчете миссии за 17 октября, размещенном на сайте ОБСЕ.

"СММ зафиксировала увеличение количества случаев нарушения режима прекращении огня в Донецкой области по сравнению с предыдущим днем (более 450 по сравнению с 236 взрывами соответственно). Более 350 взрывов было зафиксировано в районах на северо-восток от Мариуполя", - отмечается в сообщении.

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"В Луганской области СММ зафиксировала меньшее количество нарушений режима прекращения огня по сравнению с предыдущим днем, включая 8 взрывов против 72 взрывов, которые были зарегистрированы 16 октября", - говорится в сообщении.

Также сказано, что СММ продолжает осуществлять мониторинг процесса разведения сил и средств, а также пытаться получить неограниченный доступ к участкам разведения в районах Станицы Луганской (16 км к северо-востоку от Луганска), Золотого (60 км на северо-запад от Луганска) и Петровского (41 км южнее Донецка), как это предусмотрено Рамочным решением Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств от 21 сентября 2016 года.

"Вооруженные силы и вооруженные формирования, на которые в соответствии с Рамочным решением, возложены обязанности по изъятию или ограждения взрывоопасных предметов, а также по обеспечению наблюдателям СММ безопасного и надежного доступа к участкам разведения, пока полностью не выполнили эти задания на одной из трех согласованных участков разведения", - сказано в отчете.

Миссия напоминает, что решением Трехсторонней контактной группы по противоминной деятельности от 3 марта 2016 года предусмотрено, что Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) осуществляет общую координацию работ по разминированию.

"СЦКК также неоднократно поручалось способствовать оперативному реагированию на факты препятствования проведению мониторинга СММ. Тем не менее, на одной из трех согласованных участков не наблюдалось выполнения Совместным центром этих задач. Вследствие этого доступ Миссии на всех трех участках разведение прежнему ограничен, однако наблюдатели смогли выполнить мониторинг некоторых зон участков", - говорится в отчете миссии.