Штаб АТО: за сутки боевики увеличили количество обстрелов до 61

Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО состоянию на 6.00 17 октября.

На Луганском направлении произошло 29 случаев нарушения режима прекращения огня со стороны врага. Из минометов калибра 120 и 82мм, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия противник открывал огонь по позициям сил АТО в районах Новоалександровки, Крымского, Богуславского, Новозвановки и Орехового, а в Попасной боевики применили также ствольную артиллерию калибра 122 мм.

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На Мариупольском направлении зафиксировано 23 провокации против сил АТО. Украинские позиции вблизи Гранитного, Новотроицкого, Павлополя и Талаковки оккупанты обстреливали из пулеметов крупного калибра, гранатометов и стрелкового оружия, а по Марьинке вели огонь из минометов и ствольной артиллерии калибра 122мм. По Водяному и Лебединском боевики вели огонь из 152мм артиллерии. В Широкиному и Красногоровке по подразделениям Вооруженных Сил Украины активно вели огонь вражеские снайперы. Также враг применял в этих районах минометы калибра 120 мм, пулеметы и стрелковое оружие.

На Донецком направлении произошло 9 обстрелов украинских позиций. В Дружковке, Зайцевом и Новгородском противник использовал стрелковое оружие, пулеметы и гранатометы, в Луганском и Верхнеторецком - минометы 82 калибра, а в Троицком, кроме минометов калибра 120мм, враг совершил обстрелы также из артиллерии.