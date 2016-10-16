Боевики бьют по жилым кварталам Марьинки и Красногоровки из минометов и тяжелой артиллерии – штаб АТО

Об этом штаб АТО сообщил на странице в Facebook

«Красногоровку незаконные вооруженные формирования ОРДО этой же ночью обстреляли из минометов калибром 82 мм со стороны Старомихайловки. Поврежден двор по улице Чайковского. Здесь три мины разорвались, уничтожили хозяйственное здание, а обломки повредили забор и плодовые деревья», - рассказали в пресс-центре.

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Кроме того, ночью мощным обстрелам подверглась Марьинка.

«Так, ночью 15 октября, незаконные вооруженные формирования ОРДО осуществили циничный обстрел жилых кварталов Марьинка. Враг вел огонь из артиллерийских систем калибром 122 мм и минометов со стороны поселка Трудівські Петровского района города Донецка», - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что значительно повреждены три двора по улице Героев Чернобыля. Разрывами артиллерийских снарядов повреждены хозяйственные постройки, наружные стены и окна жилых домов. Также был обнаружен неразорвавшийся 122-мм снаряд.

К счастью, пострадавших среди мирного населения в Марьинке и Красногоровке нет.

«Все эти случаи нарушения режима прекращения огня и использования боевиками НЗФ ОРДО запрещенных Минскими договоренностями видов вооружения военнослужащие украинской стороны СЦКК тщательно задокументировали и передали материалы фотофиксации представителям специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине», - подчеркнули в штабе АТО.

Как сообщал УНИАН, по факту обстрела боевиками Марьинки полиция открыла уголовное производство по ст. 258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.

В общем, за эту неделю в Марьинке в результате артударов террористов повреждены 16 домов.