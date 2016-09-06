В Луганской области обнаружен схрон с боеприпасами - доказательство присутствия РФ на Донбассе (фоторепортаж, видео)

Об этом пресс-центр АТО сообщил на своей странице в Facebook.

"А именно: десятки ящиков с патронами различных калибров, в том числе бронебойные и снайперские, сигнальные ракеты, тротиловые шашки, противотанковые мины, гранаты", - говорится в сообщении штаба.

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Отмечается, что это указывает на присутствие российского агрессора на территории Украины.

Ранее штаб АТО сообщал, что ситуация в зоне АТО контролируемая и в целом характеризуется соблюдением "режима тишины" за исключением единичных вооруженных провокаций со стороны российско-оккупационных войск.