В Луганской области обнаружен схрон с боеприпасами - доказательство присутствия РФ на Донбассе (фоторепортаж, видео)
10:21, 06 сентября 2016Война
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На днях в селе Безгиново Новоайдарского района Луганской области ВСУ обнаружен схрон с боеприпасами.
Об этом пресс-центр АТО сообщил на своей странице в Facebook.
"А именно: десятки ящиков с патронами различных калибров, в том числе бронебойные и снайперские, сигнальные ракеты, тротиловые шашки, противотанковые мины, гранаты", - говорится в сообщении штаба.
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Отмечается, что это указывает на присутствие российского агрессора на территории Украины.
Ранее штаб АТО сообщал, что ситуация в зоне АТО контролируемая и в целом характеризуется соблюдением "режима тишины" за исключением единичных вооруженных провокаций со стороны российско-оккупационных войск.
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