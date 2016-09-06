Сутки в АТО: 21 вражеский обстрел, "режим тишины" в целом сохраняется (видео)

Ситуация в зоне АТО контролируемая и в целом характеризуется соблюдением "режима тишины" за исключением единичных вооруженных провокаций со стороны российско-оккупационных войск. Об этом сказано в сводке штаба АТО по состоянию на шесть утра 6 сентября, размещенной на странице в Facebook.

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За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 21 раз открывали огонь по позициям украинских подразделений: 6 случаев зафиксировано на Мариупольском направлении, 13 – на Донецком и 2 – Луганском.

Так, на Донецком направлении провокационные обстрелы со стороны противника произошли в районе населенного пункта Луганское и вблизи Авдеевки. При этом враг применял пулеметы, стрелковое оружие и гранатометы.

"На Мариупольском направлении неспокойно было на участке фронта Широкино – Талаковка, где террористы стреляли из 120 мм и 82 мм минометов. Также вблизи Широкино огонь вел вражеский снайпер и применялось стрелковое оружие", - сказано в сообщении.

На Луганском направлении боевики из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия обстреляли Станицу Луганскую и Новозвановку. Кроме того, по позициям украинских защитников возле Станицы Луганской открыл огонь снайпер.

"Вооруженные силы Украины, несмотря на провокационные действия боевиков, неуклонно придерживаются Минских соглашений", - подчеркнули в штабе.

Также в пресс-центре АТО сообщили, что в селе Безгиново Новоайдарского района Луганской области, рядом с линией разграничения, обнаружен схрон с боеприпасами. Там были десятки ящиков с патронами различных калибров, в том числе бронебойные и снайперские, сигнальные ракеты, тротиловые шашки, противотанковые мины, гранаты, что в очередной раз указывает на присутствие российского агрессора на территории Украины.