В СНБО допустили закрытие пункта пропуска в Марьинке

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО, Турчинов посетил передовые оборонительные рубежи Вооруженных сил Украины в зоне проведения АТО, которые подвергаются наибольшим обстрелам со стороны российских оккупационных войск.

Во время пребывания на контрольно-пропускном пункте в районе Зайцево, работа которого была временно приостановлена из-за постоянных обстрелов и опасности для жизни граждан, Турчинов обратил внимание пограничников и представителей СБУ "на необходимость усилить качество проверок после восстановления работы КПП для недопущения проникновения на территорию Украины представителей диверсионных и террористических групп".

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"КПП в Зайцево будет открыто только после прекращения обстрелов этого района", - отметил он, добавив, что в связи со значительным увеличением количества обстрелов может быть закрыт и контрольно-пропускной пункт в районе населенного пункта Марьинка.

Вместе с тем секретарь СНБО подчеркнул, что закрытие контрольно-пропускных пунктов – "не метод наказания, а форма защиты жизни наших граждан, которые ими пользуются".

Напомним, 9 февраля с направления н.п. Александровка, что на неконтролируемой территории, боевики осуществили провокационный обстрел из АГС-17 КПВВ "Марьинка".