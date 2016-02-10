Пограничники показали, как террористы обстреляли КПВВ "Марьинка" (видео)

Гранаты разрывались в непосредственной близости от контрольного пункта, когда там находились мирные граждане, сообщили в Госпогранслужбе.

"Пограничники сразу организовали эвакуацию населения, чтобы не допустить жертв среди людей. К счастью, никто из граждан, которые находились на КПВВ, не пострадал", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ "серой зоне" под Марьинкой подорвался микроавтобус, есть погибшие

Провокационные обстрелы и эвакуация граждан фиксировались на видеокамеры, которые были размещены пограничниками в контрольных пунктах въезда-выезда.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 февраля, около 08:00 вблизи КПП в Марьинском районе на неизвестном взрывном устройстве подорвался автобус с пассажирами, погибли четыре человека.

Установлено, что микроавтобус «Volkswagen» ехал из Донецка в Марьинку. Во время прохождения пропускного пункта, водитель, пытаясь объехать очередь, съехал с основной дороги на обочину и подорвался на взрывном устройстве.