Пограничники показали, как террористы обстреляли КПВВ "Марьинка" (видео)
9 февраля с направления н.п. Александровка, что на неконтролируемой территории, боевики осуществили провокационный обстрел из АГС-17 КПВВ "Марьинка".
Гранаты разрывались в непосредственной близости от контрольного пункта, когда там находились мирные граждане, сообщили в Госпогранслужбе.
"Пограничники сразу организовали эвакуацию населения, чтобы не допустить жертв среди людей. К счастью, никто из граждан, которые находились на КПВВ, не пострадал", - говорится в сообщении.
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Провокационные обстрелы и эвакуация граждан фиксировались на видеокамеры, которые были размещены пограничниками в контрольных пунктах въезда-выезда.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 февраля, около 08:00 вблизи КПП в Марьинском районе на неизвестном взрывном устройстве подорвался автобус с пассажирами, погибли четыре человека.
Установлено, что микроавтобус «Volkswagen» ехал из Донецка в Марьинку. Во время прохождения пропускного пункта, водитель, пытаясь объехать очередь, съехал с основной дороги на обочину и подорвался на взрывном устройстве.