В зоне АТО за сутки ранены 2 украинских военных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил пресс-секретарь Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

Читайте такжеРоссия не может обеспечить полное прекращение огня боевиками в зоне АТО - СЦКК

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших нет, но двое ребят получили ранения", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, на протяжении минувших суток боевики более 60 раз открывали огонь по позициям украинских защитников.