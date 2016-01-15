В зоне АТО за сутки ранены 2 украинских военных
12:47, 15 января 2016Война
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За минувшие сутки в зоне проведения АТО ранены двое украинских военных.
Иллюстрация / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил пресс-секретарь Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.
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"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших нет, но двое ребят получили ранения", - сказал он.
Как сообщал УНИАН, на протяжении минувших суток боевики более 60 раз открывали огонь по позициям украинских защитников.
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