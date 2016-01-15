Боевики на Донбассе за сутки 60 раз открывали огонь

Об этом сообщает пресс-центра штаба АТО.

"После 18:00 вчерашнего дня до завершения суток непродолжительные и в основном хаотичные обстрелы продолжились возле Донецкого аэропорта и севернее Горловки. В частности, из стрелкового оружия и, время от времени, из гранатометов боевики били в направлении Песков, Опытного, южнее Авдеевки и Новгородского, из крупнокалиберных пулеметов – в сторону Первомайского, Троицкого, которое расположено неподалеку от участка линии разграничения между Горловкой и Донецком, а также в районе Луганского. Кроме того, один из наших опорных пунктов вблизи Луганского преступники обстреляли из противотанкового ракетного комплекса", - говорится в сообщении.

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В штабе подчеркнули, что под вечер обострилась ситуация возле Марьинки.

Там боевики несколько раз применяли стрелковое оружие и гранатометы, вел огонь вражеский снайпер.

"После полуночи противник уже более 5 раз совершал вооруженные провокации против сил АТО. Выстрелы из стрелкового оружия и гранатометов раздавались возле Песков, Опытного, Луганского, чаще всего в районе Марьинки. Тяжелого вооружения в течение ночи боевики не применяли. На Луганщине и у Мариуполя было тихо", - сообщили ы пресс-центре.