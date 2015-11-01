Двое военнослужащих подорвались на растяжке в зоне АТО - штаб

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

«Вчера в лесу между Авдеевкой и Донецкой объездной трассой на взрывном устройстве подорвались и погибли двое офицеров Вооруженных Сил Украины», - отметил он.

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При этом, по словам Мотузяника, за минувшие сутки вследствие боевых действий не погиб и не получил ранения ни один украинский военный.

«Вчера вражеских провокаций на линии соприкосновения зафиксировано не было. Вследствие боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб и не получил ранения», - сообщил он.

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Кроме того, по его словам, за сутки был зафиксирован один пролет вражеского беспилотного летального аппарата по мариупольскому направлению.