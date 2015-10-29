ОБСЕ: не все тяжелое вооружение отведено от линии разграничения на Донбассе

Об об этом сказал заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александер Хуг. По его словам, в зоне, которая не контролируется Украиной, миссию не допустили в места хранения такого оружия.

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Александр Хуг отметил, что в донецком регионе в зонах, которые не находятся под контролем Украины, наблюдатели не смогли провести мониторинг участков, где сохраняется тяжелое вооружение.

"По обе стороны линии соприкосновения мы видим, что на определенных участках нет всего тяжелого оружия, которое там должно сохраняться", - сказал он.

"Например, 21 октября мы увидели, что не было 12 танков на украинской территории хранения тяжелого вооружения, в тот же день мы увидели, что не было двух "Градов" на территории, контролируемой так называемой "ДНР". Нам не разрешили провести верификацию еще одного участка, где сохраняется тяжелое вооружение", - добавил Хуг.

Он также подчеркнул, что представители "ЛНР" все время не способствуют верификации миссией ОБСЕ отвода тяжелого оружия на территории Луганской области и не разрешают проверять серийные номера вооружения.

"Мы также видим, что есть присутствие военной техники на территории, которая считается зоной безопасности. Например, 19 октября беспилотник миссии увидел два танка на участке, который контролируется "ДНР", вблизи Безымянного и 25 танков в зоне контроля "ДНР" вблизи поселка Солнцево",- сказал Александр Хуг.

По его словам, на следующий день в Гранитном, которое контролируется украинской стороной, один из беспилотников миссии видел артиллерийское оружие, которое перевозили.

"Маневры, которые проводятся обеими сторонами, также усиливают напряжение",- сказал Александр Хуг.