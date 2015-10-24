Ночь в зоне АТО прошла спокойно, военные готовятся к зиме

Ночь, 24 октября в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе прошла без нарушений Минских договоренностей.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

«Украинские военные продолжают оборудовать свои позиции, заканчивают подготовку автомобильной и другой техники к эксплуатации в зимних условиях», - говорится в сообщении.

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В штабе АТО напомнили, что сегодняшний день является официальным относительно объявления об отводе танков от линии разграничения.

«В течение нескольких дней будет длиться верификация миссии ОБСЕ, после чего наши военные начнут отвода артиллерийских орудий калибром до 100 мм», – отметили в пресс-центре АТО.