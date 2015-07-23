Украинские военные попали в засаду боевиков, приняли бой и успешно отразили атаку - штаб

В течение дня российско-террористические войска более 40 обстреляли позиции сил антитеррористической операции.

Как сообщает пресс-центр АТО в Facebook, ситуация на Донецком и Луганском направлениях напряженная, и под контролем сил АТО.

«В течение 23 июля российско-террористические войска осуществили более 40 обстрелов наших позиций. Из 120-мм минометов это произошло вблизи н.п. Рассадки, Лозовое, Опытное, Первое Мая, Авдеевка», - сказано в сообщении.

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Кроме того, утром группа военнослужащих попала в засаду диверсионно-разведывательной группы в районе н.п. Сизое. Боевики вели обстрел украинцев из РПГ и стрелкового оружия. Военные приняли бой и дали достойный отпор врагу, отметили в пресс-центре.

Отмечается, что продолжаются усиленные обстрелы из стрелкового оружия и 82-мм минометов позиций украинских войск в районах н.п. Марьинка и Опытное, что вблизи Донецка.

"Также бандформирования ведут обстрелы сил АТО в районах н.п. Пески, Трехизбенка, Красногоровка, Станица Луганская, вблизи Донецкого аэропорта.

"Украинские воины мужественно и надежно удерживают оборонительные рубежи", - добавили в пресс-центре АТО.