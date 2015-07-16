Российско-террористические войска увеличили количество обстрелов позиций украинских пограничников

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины, пресс-секретарь Олег Слободян сегодня на брифинге в Киеве.

Пресс-секретарь отметил, что обстановка на государственной границе и в зоне АТО остается сложной, но контролируемой.

"Только в течение текущих суток в двух случаях из снайперского оружия подвергался обстрелу блокпост Марьинка, на котором несут службу пограничники и военнослужащие Вооруженных сил Украины, и один раз из стрелкового оружия и минометов российско-террористические войска обстреляли блокпост Майорское", - отметил Слободян.

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Во время обстрелов никто с украинской стороны не пострадал.

Также пресс-секретарь отметил, что на протяжении последней недели террористы стали активнее обстреливать украинские блокпосты.

"Так, с 9 июля украинские пограничники в 17 случаях подвергались обстрелам со стороны российско-террористических войск", - сказал Слободян, сообщив, что на предыдущей неделе таких случаев было 10.

Кроме того, в течение недели несколько увеличилось количество полетов вражеских беспилотных летательных аппаратов.

"С 9 июля в полосе безопасности вдоль линии боевых столкновений пограничники зафиксировали 41 беспилотный летательный аппарат", - отметил пресс-секретарь, напомнив, что на предыдущей неделе таких случаев было 32.

Слободян добавил, что беспилотники противника были отслежены практически во всех районах вдоль линии боевых столкновений.

При этом он рассказал, что 15 июля на участке Луганского пограничного отряда напротив отдела пограничной службы «Белолуцк» в непосредственной близости от границы был зафиксирован полет российского военного вертолета Ми-8.