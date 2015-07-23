Боевики за ночь более полусотни раз обстреляли позиции сил АТО

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

В частности, с 18.00 до 24.00 состоялось более 50 обстрелов.

«В 21.15 начался обстрел террористами поселка Новгородское со стороны Горловки. В течение сорока минут преступники из 122-мм артиллерии вели огонь по жилым кварталам. Также из 122-мм гаубиц и 120-мм минометов, которые запрещены Минскими соглашениями, бандформирования открывали огонь по позициям сил АТО вблизи н.п. Авдеевка, Новгородское, Пески, Ленинское, Опытное», - сообщает пресс-центр.

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В 22.05 диверсионно-разведывательная группа численностью до 10 человек пыталась проникнуть на одну из позиций сил АТО в районе н.п. Опытное. Украинские военные дали отпор диверсантам.

«Сегодня, 23 июля, по состоянию на 6 утра, кремлевские наемники совершили обстрел из 120-мм минометов позиций сил АТО вблизи н.п. Рассадки и Лозовое. Более 10 раз в течение ночи бандформирования вели огонь из стрелкового оружия и минометов по позициям наших войск в районе н.п. Марьинка, что в пригороде Донецка», - сообщает пресс-центр АТО.