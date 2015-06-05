В ОБСЕ опасаются, что события в Марьинке могут привести к эскалации дальнейших военных действий

Об этом заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг сказал во время очередного заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке.

Представитель ОБСЕ отметил, что Марьинка может стать примером возможного дальнейшего продолжения конфликта на востоке Украины.

"События вокруг Марьинки вызывают большое беспокойство, и то, что с политической точки зрения не соблюдаются военные обязательства, это сейчас привело к обострению военных действий, и может привести к дальнейшей эскалации. Мы призываем все стороны вернуться за стол переговоров и не выходить за пределы переговоров в рамках Трехсторонней контактной группы", - подчеркнул Хуг.

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Заместитель руководителя СММ ОБСЕ объяснил, что такое сотрудничество нужно ради сохранения территориальной целостности и суверенитета Украины.

Как сообщал УНИАН, утром 3 июня вблизи села Марьинка Донецкой области российско-террористические войска начали массированный обстрел позиций украинских войск, а позже перешли в наступление.

В тот день в результате боев погибли 5 украинских бойцов (из них под Марьинкой - 4), 39 - были ранены.

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В связи с угрозой жизни украинских военнослужащих и мирных жителей Марьинки командование приняло решение использовать артиллерию, которая была отведена согласно Минским договоренностям, и силы АТО дали адекватный ответ противнику.

В ходе боя под Марьинкой уничтожено 80 боевиков, более 100 - ранены. Также уничтожено 10 единиц бронетехники захватчика.