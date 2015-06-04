В бое под Марьинкой погибли около 80 боевиков, более 100 ранены – Лысенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Администрации Президента Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«По оперативной информации, враг вчера понес тяжелые потери. В ходе вчерашнего боя под Марьинкой НВФ потеряли до 10 единиц бронетехники, до 80 боевиков были уничтожены, и более 100 – ранены», - говорится в сообщении.

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В то же время, по словам Лысенко, в нейтральной зоне все еще находятся дополнительные незабранные тела ликвидированных наемников.