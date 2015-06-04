В бое под Марьинкой погибли около 80 боевиков, более 100 ранены – Лысенко
13:05, 04 июня 2015Война
11194 0
В ходе боя под Марьинкой погибли около 80 боевиков, более 100 получили ранения и уничтожено 10 единиц бронетехники противника.
Лысенко: "до 80 боевиков были уничтожены" / Фото УНІАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Администрации Президента Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
«По оперативной информации, враг вчера понес тяжелые потери. В ходе вчерашнего боя под Марьинкой НВФ потеряли до 10 единиц бронетехники, до 80 боевиков были уничтожены, и более 100 – ранены», - говорится в сообщении.
Читайте такжеВ наступлении на Марьинку участвовали две группы боевиков
В то же время, по словам Лысенко, в нейтральной зоне все еще находятся дополнительные незабранные тела ликвидированных наемников.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter