Часть Донецка осталась без воды
16:51, 03 июня 2015Война
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В Донецке отсутствует подача воды на Текстильщик, Мирный, Голубой, Широкий, южную часть Ленинского и большую часть Петровского районов.
Обесточены Петровский и Южный водопроводные узлы / 62.ua
Об этом сообщают местные жители в социальных сетях, передает 62.ua. По их данным, из-за попадания снарядов обесточены Петровский и Южный водопроводные узлы.
Читайте такжеСМИ сообщили о массированном обстреле Донецка боевиками (фото, видео)Напомним, сегодня российские террористы начали массированное наступление на украинские позиции, наибольший удар был нанесен в районе населенных пунктов Марьинка и Красногоровка, вблизи Донецка. Украинские военные отбили наступление.
За минувшую ночь боевики в районе Марьинки и Красногоровки произвели около 40 обстрелов с применением тяжелого вооружения.
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