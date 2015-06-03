Часть Донецка осталась без воды

Об этом сообщают местные жители в социальных сетях, передает 62.ua. По их данным, из-за попадания снарядов обесточены Петровский и Южный водопроводные узлы.

Читайте такжеСМИ сообщили о массированном обстреле Донецка боевиками (фото, видео)Напомним, сегодня российские террористы начали массированное наступление на украинские позиции, наибольший удар был нанесен в районе населенных пунктов Марьинка и Красногоровка, вблизи Донецка. Украинские военные отбили наступление.

За минувшую ночь боевики в районе Марьинки и Красногоровки произвели около 40 обстрелов с применением тяжелого вооружения.