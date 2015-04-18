Силы АТО отразили атаку боевиков на Трехизбенку, среди украинских военных есть раненые - Москаль

Отражена атака боевиков на Трехизбенку Луганской области. По предварительным данным, среди украинских военных есть раненые.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля.

«Около 12.20 боевое столкновение в Трехизбенке закончилось», - сообщили в пресс-службе и напомнили, что сегодня в 10.30 боевики (по данным, которые уточняются, это было несколько диверсионно-разведывательных групп) подошли к разрушенному мосту через Северский Донец и попытались прорваться через линию разграничения в Трехизбенку.

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«Атака врага отбита, прорыва в село не допущено. После 12.20 в Трехизбенке пока тихо. По предварительным данным, в ходе боя несколько украинских военных получили ранения», - говорится в сообщении.