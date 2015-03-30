Боевики обстреляли Трехизбенку, ранены двое военных – Москаль

Как говорится в сообщении пресс-службы председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля, вчера около 19.30 группа боевиков подошла со стороны оккупированной территории к разрушенному мосту через Северский Донец в окрестностях пос. Трехизбенка и обстреляла из автоматического оружия и гранатометов опорный пункт украинских силовиков.

После открытия ответного огня боевики отошли, однако двое украинских военных в результате обстрела получили ранения. Один из них госпитализирован в тяжелом состоянии, за его жизнь борются медики.

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"В течение ночи боевые действия зафиксированы еще в нескольких направлениях. В окрестностях Крымского периодически возникали перестрелки между украинскими силовиками и боевиками из оккупированных Сокольников, на автодороге "Бахмутка" слышались взрывы мин, а в Станице Луганской вечером несколько раз возникали перестрелки из стрелкового оружия. Информации о пострадавших среди мирного населения нет", - отметил Москаль.

По его словам, вчера ремонтные бригады сумели восстановить поврежденное в результате непогоды энергоснабжение в Новотошковке, однако Трехизбенка все еще остается обесточенной.

Кроме того, нет света в Станице Луганской и семи прилегающих селах, которые обеспечиваются электроэнергией ЛЭП, ведущие со стороны оккупированных территорий. Соответственно, не работают системы центрального тепло- и водоснабжения, осложненный мобильная связь. Когда восстановят электроэнергию здесь, пока не известно.