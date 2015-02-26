После полуночи в зоне АТО не зафиксировано нарушений "режима тишины" - штаб

Об этом в эфире Еспресо.TV сообщил представитель штаба АТО Анатолий Стельмах.

В Донецке с 22 по 23 час вблизи шахты Бутовка террористы безуспешно атаковали позиции сил АТО. А с 23:45 почти час враг обстреливал населенный пункт Пески из стрелкового оружия. После полуночи нарушений прекращения огня не зафиксировано.

Без обстрелов ночь прошла на Мариупольском, Дебальцевском и Луганском направлениях.

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Он также отметил, что террористы продолжают перемещать технику, однако говорить, что они отводят вооружение пока рано.

"Сейчас мы фиксируем перемещение вражеских войск, однако насколько они отводят их сейчас сложно сказать, наша разведка изучает этот вопрос", - сказал представитель штаба АТО.

Напомним, вчера боевики четыре раза нарушили режим тишины. Вблизи Дебальцево и на Луганщине обстрелов за день не было зафиксировано.